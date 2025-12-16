Lena Lazio | Prevenzione e rete per tutelare salute e relazioni
L'articolo esplora l'importanza di rafforzare la prevenzione e l'intervento precoce nel sistema sociosanitario, con l'obiettivo di tutelare la salute e le relazioni delle persone. Lena, rappresentante della regione Lazio, sottolinea la necessità di costruire una rete integrata in grado di offrire un'assistenza completa e efficace.
Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Rafforzare la prevenzione, intervenire precocemente e costruire una rete sociosanitaria capace di prendersi realmente cura delle persone. E' il messaggio lanciato da Rodolfo Lena, consigliere regionale e vice presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali della Regione Lazio, intervenendo alla presentazione della campagna di sensibilizzazione sui disturbi alimentari 'Gustiamo insieme la vita', presso la sede del Consiglio regionale del Lazio. "Quando si parla di nutrizione si parla di problemi fisici, psicologici e relazionali che incidono profondamente sulla vita delle persone". Iltempo.it
Tumori Lena Regione Lazio, attivi da anni su prevenzione e screening
Lena (Lazio): "Prevenzione e rete per tutelare salute e relazioni" - Rafforzare la prevenzione, intervenire precocemente e costruire una rete sociosanitaria capace di prendersi realmente cura delle persone. lagazzettadelmezzogiorno.it
West Nile, tavolo tecnico su prevenzione e contenimento all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina - Un’ulteriore tappa dell’intenso lavoro di coordinamento svolto dalla Cabina di regia istituita dalla Regione Lazio sul virus che coinvolge la Direzione regionale Salute, il Centro regionale del sangue ... regione.lazio.it
NAZIONALE - Michele Elena risponde ad un`altra chiamata azzurra L`attaccante biancoceleste vola a Coverciano. Michele Elena torna a vestire la maglia azzurra della Nazionale Italiana Under 16. All`inizio del mese Novembre, l`attaccante biancoceleste ha - facebook.com facebook
Oggi a portare il mio saluto all’Assemblea regionale Azione Lazio. Tre giornate di approfondimenti tematici e dibattito che testimoniano una comunità viva, che ha voglia di disegnare un futuro diverso a questa regione. Il Lazio è fatto da tanti territori che hanno x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.