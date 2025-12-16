Lena Lazio | Prevenzione e rete per tutelare salute e relazioni

L'articolo esplora l'importanza di rafforzare la prevenzione e l'intervento precoce nel sistema sociosanitario, con l'obiettivo di tutelare la salute e le relazioni delle persone. Lena, rappresentante della regione Lazio, sottolinea la necessità di costruire una rete integrata in grado di offrire un'assistenza completa e efficace.

Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Rafforzare la prevenzione, intervenire precocemente e costruire una rete sociosanitaria capace di prendersi realmente cura delle persone. E' il messaggio lanciato da Rodolfo Lena, consigliere regionale e vice presidente della Commissione Sanità e Politiche sociali della Regione Lazio, intervenendo alla presentazione della campagna di sensibilizzazione sui disturbi alimentari 'Gustiamo insieme la vita', presso la sede del Consiglio regionale del Lazio. "Quando si parla di nutrizione si parla di problemi fisici, psicologici e relazionali che incidono profondamente sulla vita delle persone". Iltempo.it

