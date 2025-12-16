L' emergenza amianto non ferma la nascita di un altro polmone verde
Nonostante l'emergenza amianto, proseguono i lavori di bonifica nell'ex asilo nido “Il Giardino” nel parco di villa Valmarana. Le operazioni mirano a rimuovere le tracce di amianto presenti sotto il pavimento, contribuendo alla tutela della salute pubblica e alla riqualificazione ambientale dell'area.
Sono in corso i lavori di bonifica per rimuovere l’amianto presente sotto il pavimento dell’ex asilo nido “Il Giardino”, nel parco di villa Valmarana. Le operazioni di smaltimento, iniziate a dicembre, dovrebbero concludersi entro gennaio 2026, per procedere poi all’abbattimento dell’edificio e. Padovaoggi.it
PUNTO NASCITE LICATA OSPEDALE
L'emergenza amianto non ferma la nascita di un altro polmone verde - Sono in corso i lavori di bonifica per rimuovere la pericolosa sostanza sotto il pavimento dell’ex asilo nido “Il Giardino”, nel parco di villa Valmarana a Noventa Padovana. padovaoggi.it
Camera. De Filippo su amianto in Puglia, punti nascita in zone disagiate, ricerca su gangliosidosi GM1, pronto soccorso della Campania e vaccino tetravalente - I Punti nascita che effettuano meno di 500 parti/anno sono previsti solo in caso di situazioni orografiche critiche. quotidianosanita.it
Il Tribunale di Napoli ha condannato l’INAIL a indennizzare il ferroviere Sergio Mattera, sopravvissuto ad un cancro al colon dovuto all’esposizione all’#amianto nelle #ferrovie. Guarda il mio intervento a OttoChannel Iscrivetevi al nostro canale YouTube - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.