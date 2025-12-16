L' emergenza amianto non ferma la nascita di un altro polmone verde

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante l'emergenza amianto, proseguono i lavori di bonifica nell'ex asilo nido “Il Giardino” nel parco di villa Valmarana. Le operazioni mirano a rimuovere le tracce di amianto presenti sotto il pavimento, contribuendo alla tutela della salute pubblica e alla riqualificazione ambientale dell'area.

Immagine generica

Sono in corso i lavori di bonifica per rimuovere l’amianto presente sotto il pavimento dell’ex asilo nido “Il Giardino”, nel parco di villa Valmarana. Le operazioni di smaltimento, iniziate a dicembre, dovrebbero concludersi entro gennaio 2026, per procedere poi all’abbattimento dell’edificio e. Padovaoggi.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

PUNTO NASCITE LICATA OSPEDALE

Video PUNTO NASCITE LICATA OSPEDALE

L'emergenza amianto non ferma la nascita di un altro polmone verde - Sono in corso i lavori di bonifica per rimuovere la pericolosa sostanza sotto il pavimento dell’ex asilo nido “Il Giardino”, nel parco di villa Valmarana a Noventa Padovana. padovaoggi.it

Camera. De Filippo su amianto in Puglia, punti nascita in zone disagiate, ricerca su gangliosidosi GM1, pronto soccorso della Campania e vaccino tetravalente - I Punti nascita che effettuano meno di 500 parti/anno sono previsti solo in caso di situazioni orografiche critiche. quotidianosanita.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.