L' emergenza abitativa sia priorità del governo Bari tra le città italiane in prima linea per un ' piano casa nazionale'

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bari si distingue tra le città italiane per la proposta di un piano casa nazionale, mirato a risolvere l'emergenza abitativa. Un documento in dieci punti mira a mettere al centro dell'agenda politica questa problematica, sottolineando l'importanza di un intervento coordinato e strutturato per garantire soluzioni adeguate alle esigenze dei cittadini.

Immagine generica

Un documento in dieci punti, per dare vita a 'un piano casa nazionale' che consenta di affrontare in maniera efficace il problema dell'emergenza abitativa. A un anno di distanza dal primo sit-in per sollecitare un intervento del governo, "rimasto senza risposta", i rappresentanti delle città. Baritoday.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Emergenza abitativa a Palermo, pubblicata la nuova graduatoria: ammesse 488 istanze - Il Comune di Palermo rafforza gli interventi per sostenere i cittadini con nuovi alloggi, fondi d’affitto e politiche inclusive. blogsicilia.it

Emergenza abitativa: cosa sta facendo l’Ue per affrontarla - Dopo aver riconosciuto l’accesso ad un alloggio adeguato come un diritto umano fondamentale, l’Unione europea ha nominato per la prima volta la figura di un commissario responsabile dell’edilizia ... tg24.sky.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.