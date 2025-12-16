L' emergenza abitativa sia priorità del governo Bari tra le città italiane in prima linea per un ' piano casa nazionale'

Bari si distingue tra le città italiane per la proposta di un piano casa nazionale, mirato a risolvere l'emergenza abitativa. Un documento in dieci punti mira a mettere al centro dell'agenda politica questa problematica, sottolineando l'importanza di un intervento coordinato e strutturato per garantire soluzioni adeguate alle esigenze dei cittadini.

Un documento in dieci punti, per dare vita a 'un piano casa nazionale' che consenta di affrontare in maniera efficace il problema dell'emergenza abitativa. A un anno di distanza dal primo sit-in per sollecitare un intervento del governo, "rimasto senza risposta", i rappresentanti delle città. Baritoday.it

