Da 25 anni, l’elisoccorso di Pavullo rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il soccorso in ambienti montani e difficili in Emilia-Romagna. Un servizio essenziale che ha permesso di salvare numerose vite, dimostrando l’importanza di un intervento rapido ed efficace in situazioni di emergenza.

© Ilrestodelcarlino.it - L'elisoccorso vola da 25 anni per salvare vite

Compie un quarto di secolo l’elisoccorso a Pavullo, un punto di riferimento per il soccorso sanitario e tecnico in ambiente montano e impervio in Emilia-Romagna. Per la sua posizione strategica al centro della regione è l’elicottero che effettua il maggior numero di missioni di ricerca e soccorso: 450 missioni l’anno di cui oltre 150 con manovre speciali in ambienti ostili. Sabato, alle 10, al Centro Congressi dell’aeroporto di Pavullo, si terrà la celebrazione aperta al pubblico con dimostrazioni pratiche, testimonianze e interventi dei professionisti sanitari e aeronautici per ripercorrere i primi 25 anni di attività. Ilrestodelcarlino.it

L'elisoccorso vola da 25 anni per salvare vite