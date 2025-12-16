L’elisoccorso di Pavullo spegne 25 candeline ogni anno 450 interventi

Festeggiando 25 anni di servizio, l’elisoccorso di Pavullo nel Frignano rappresenta un pilastro del soccorso sanitario e tecnico in ambienti montani e difficili in Emilia-Romagna. Con circa 450 interventi annuali, tra cui oltre 150 con manovre speciali, continua a garantire tempestività e sicurezza in situazioni di emergenza.

Compie venticinque anni l’elisoccorso di Pavullo nel Frignano, un punto di riferimento per il soccorso sanitario e tecnico in ambiente montano e impervio in Emilia-Romagna, con 450 missioni all'anno, di cui oltre 150 con manovre speciali in ambienti ostili. Per la sua posizione strategica al. Modenatoday.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Video - Il gran finale dell'esibizione che Guido Gualandi ha tenuto sabato a Villa Settecento a Pavullo. Il dentista con la passione per la musica, che qui canta un grande classico come Feliz Navidad, ha voluto ringraziare il territorio per l'affetto che gli mostra off - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.