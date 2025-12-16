Dopo otto mesi, il caso Oliva torna a sollevare polemiche, questa volta per un atterraggio senza autorizzazione sulle piste da sci del Maniva Ski. L'imprenditore bresciano Giorgio Bortolo Oliva, 66 anni, ha fatto discutere ancora una volta, sollevando interrogativi sul privilegio e sulla gestione delle autorizzazioni in ambienti alpini.

© Panorama.it - L’elicottero in quota e quel déjà-vu che fa discutere: perché il caso Oliva torna a far rumore

Cambiano le montagne, ma resta la sensazione di un privilegio che travalica ogni razionalità. A distanza di otto mesi dal primo capitolo di una storia che ha dell’incredibile, l’imprenditore bresciano Giorgio Bortolo Oliva, 66 anni, è tornato a far parlare di sé non per un’impresa imprenditoriale o un progetto innovativo, ma per essere atterrato con il suo elicottero direttamente sulle piste da sci del Maniva Ski, in provincia di Brescia, senza alcuna autorizzazione. L’immagine è quella di un film surreale: un Robinson R66 (elicottero leggero mono turbina) che plana lento sulla neve fresca, si posa a bordo pista come fosse un parcheggio riservato, e il suo pilota, sci ai piedi, si lancia in una brevissima discesa, prima di essere raggiunto dai carabinieri. Panorama.it

