Lei Bargellini e la sua profonda fede in lettura

Il 16 dicembre 2025 a Firenze, torna in scena un’opera meno nota ma significativa nella carriera di Piero Bargellini. Questo testo, ricco di interpretazioni e riflessioni, rivela aspetti fondamentali della sua produzione e della sua visione culturale, offrendo un nuovo spunto di approfondimento su una figura di rilievo nel panorama artistico e storico italiano.

© Lanazione.it - "Lei", Bargellini e la sua profonda fede, in lettura Firenze, 16 dicembre 2025 - Torna in scena un testo poco conosciuto ma centrale nella produzione di Piero Bargellini. LEI (Alla Vergine Maria), pubblicato nel 1950, sarà proposto al pubblico venerdì prossimo alle ore 19, dopo la Santa Messa, nella Basilica di Santa Maria Novella, con replica sabato 20 dicembre alla stessa ora nella Chiesa di San Piero in Palco. A dare voce alle prose di Bargellini sarà l'attore e regista Ugo De Vita, accompagnato all'organo da Fabiano Mori. "L'opera appartiene al dittico che Bargellini dedicò alle figure fondanti del cristianesimo – spiega De Vita -, completato da LUI, dedicato a Gesù.

