LEGO Voyagers, sviluppato da Light Brick Studio e pubblicato da Annapurna Interactive in collaborazione con LEGO Group, amplia le sue funzionalità con il supporto al cross-play. Questa novità permette ai giocatori di diverse piattaforme di unire le forze, migliorando l’esperienza multiplayer e favorendo la connessione tra utenti di dispositivi diversi.

© Game-experience.it - LEGO Voyagers è ora compatibile con il cross-play su tutte le piattaforme

Light Brick Studio, Annapurna Interactive e LEGO Group hanno annunciato che LEGO Voyagers è ora compatibile con il cross-play su tutte le piattaforme. L’aggiornamento arriva al momento perfetto per rendere ancora più facile divertirsi con questo gioco multigiocatore per famiglie con amici e parenti durante le vacanze. Oltre all’attuale sistema Friend’s Pass, che consente ai possessori di LEGO Voyagers di invitare gli amici sulla stessa piattaforma all’esperienza cooperativa completa tramite la propria lista amici, l’aggiornamento di oggi consente il cross-play su tutte le piattaforme. Per usufruire del cross-play, i giocatori, indipendentemente dalla piattaforma, utilizzeranno un account Epic Games per invitare gli amici tramite la propria lista amici. Game-experience.it

