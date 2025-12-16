Leggende Pokèmon Z-A | Le Mega Evoluzioni Ribelli

In Leggende Pokémon: Z-A, il DLC Dimensione Mega approfondisce le Mega Evoluzioni Ribelli, avversari unici e sfide fondamentali per proseguire nel gioco. Questa espansione mantiene l’essenza dell’esperienza originale, offrendo nuovi incontri e strategie legate alle potenti trasformazioni dei Pokémon.

In Leggende Pokémon: Z-A, il contenuto aggiuntivo Dimensione Mega riprende il cuore dell’esperienza del gioco base, concentrandosi quasi interamente sulle Mega Evoluzioni Ribelli, avversari speciali che vanno affrontati e sconfitti per proseguire. La vera novità è l’ambientazione: tutti gli scontri si svolgono all’interno di una Dimensione dell’Iperspazio e, per potervi accedere in modo efficace, è necessario prepararsi con apposite ciambelle, fondamentali per affrontare le battaglie. Tutte le Mega Evoluzioni Ribelli del contenuto aggiuntivo Dimensione Mega. Questa sezione raccoglie tutte le Mega Evoluzioni Ribelli affrontabili prima dei titoli di coda del contenuto aggiuntivo. Gamerbrain.net

