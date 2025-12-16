Legge elettorale scintille tra i presidenti delle Camere

I presidenti delle Camere sono tornati a discutere sulla possibile riforma della legge elettorale, evidenziando le divergenze e le posizioni contrastanti. Fdi ha ribadito con fermezza la volontà di approvare una legge basata sul modello delle regioni, con l’elezione (semi)diretta del premier, alimentando il dibattito politico in vista di eventuali modifiche.

Sulla nuova (eventuale) legge elettorale, ieri sono stati ribaditi due fatti: la ferrea volontà di Fdi di approvare una legge sul modello delle regioni, con elezione (semi)diretta del premier.

