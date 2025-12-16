legge calderoli pronti a dare battaglia

Diciotto Comuni dell’Appennino si preparano a opporsi alle possibili modifiche alla legge Calderoli sulla montagna, già in vigore. Con l’obiettivo di tutelare le comunità e le risorse locali, i sindaci annunciano una ferma posizione, pronti a dare battaglia per preservare i principi fondamentali della legge e difendere il territorio.

I diciotto Comuni del nostro Appennino fanno quadrato contro l’eventuale taglio derivante dalla legge sulla montagna, già in vigore, ma che entro venerdì prossimo potrebbe subire qualche leggera modifica. Sembra che nel modenese potrebbero perdere la caratteristica di comune montano Guiglia, Marano e Prignano, Comuni che si troverebbero esclusi dal riparto delle risorse destinate alla montagna e dalle misure di sostegno previste dalla legge. In questi giorni, con la prima firma di Fabio Braglia, sindaco di Palagano e presidente della Provincia, i primi cittadini stanno sottoscrivendo un documento indirizzato a Upi, Anci e Uncem, con il quale segnalano "con forte preoccupazione le criticità derivanti dalla ridefinizione dei criteri di classificazione dei Comuni montani previsti dalla recente legge Calderoli n. Ilrestodelcarlino.it

