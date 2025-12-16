Legacoop Bologna registra una crescita significativa, con una produzione che raggiunge i 14,1 miliardi di euro. Le aziende associate dimostrano un impegno verso uno sviluppo economico sostenibile, garantendo stabilità occupazionale per l’87% dei loro dipendenti. Un risultato che sottolinea la solidità e la vitalità del settore cooperativo nella regione.

Ilrestodelcarlino.it - Legacoop, produzione a 14,1 miliardi

Crescita economica "e sostenibile" per le aziende associate a Legacoop Bologna, che segnano un valore della produzione a 14,1 miliardi di euro e lavoro stabile per l’87% dei propri addetti. È la fotografia scattata dal report 2025 dell’Agenda cooperativa per lo sviluppo sostenibile di Legacoop Bologna. I dati, elaborati su un campione di imprese associate (pari all’87,5% degli occupati e al 61% del fatturato totale), mostrano "un sistema in salute che ha saputo investire strategicamente sui fattori Esg (ambiente, sociale e governance)", segnalano in Legacoop. Per il valore della produzione, dai 13,66 miliardi del 2022 si è passati ai 13,85 miliardi del 2023, per approdare ai 14,16 del 2024 (quindi +2,2% rispetto al 2023, +3,6% sul 2022). Ilrestodelcarlino.it

