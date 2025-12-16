Lega Salvini in videocollegamento | Avanti verso il referendum

Nel contesto delle attività del partito, i tesserati della Lega della provincia di Grosseto si sono riuniti per un momento conviviale dedicato agli scambi di auguri natalizi. Durante l'evento, Salvini ha partecipato in videocollegamento, ribadendo l'impegno verso il prossimo referendum e rafforzando il legame tra i membri del partito.

I tesserati della Lega della provincia di Grosseto si sono ritrovati per un momento conviviale in occasione dello scambio degli auguri di Natale. Una apericena partecipata e sentita, che ha rappresentato un’importante occasione di incontro, confronto e condivisione tra militanti, amministratori e dirigenti del territorio. All’iniziativa hanno preso parte Andrea Crippa, commissario regionale della Lega Toscana, Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega, e Andrea Barabotti, deputato della Lega. "In particolare, Susanna Ceccardi, di rientro da Bruxelles – dicono dal patito –, ha voluto essere presente a questo momento di convivialità, arrivando a modificare i propri impegni istituzionali pur di essere a Grosseto insieme ai tesserati e agli amici della Lega. Lanazione.it

