Lecco incendio in appartamento del centro | un intossicato L' abitazione è distrutta

Un incendio ha devastato un appartamento nel centro di Lecco, provocando danni ingenti e una persona rimasta intossicata. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l'area, mentre l'interessato è stato trasportato d'urgenza in ospedale. La causa dell'incendio è ancora in fase di accertamento.

Lecco, 16 dicembre 2025 – Appartamento in fiamme in centro a Lecco. Una persona è rimasta intossicata ed è stata trasferita d'urgenza in ospedale. Le fiamme sono divampate nel tardo pomeriggio di oggi in una palazzina di via Bezzecca. Il rogo è divampato all'interno di una delle abitazioni che si affacia su un cortile. L’intervento. Imponente il dispiegamento di soccorritori e mezzi di soccorso: i vigili del fuoco con un'autopompa serbatoio, un'autobotte e un' autoscala insieme al funzionario di servizio, e poi i sanitari dell'automedica di Areu e i volontari della Croce rossa. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l'incendio ed evitare che si propagasse ulteriormente. Ilgiorno.it

