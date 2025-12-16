Lecco 2026 Fontana | Il centrodestra scelga Carlo Piazza ha competenze per essere ottimo sindaco

Durante l’evento di scambio degli auguri organizzato dalla sezione Paolo Marazzi di Lecco, si è discusso del futuro politico della città in vista delle elezioni del 2026. Con grande partecipazione e entusiasmo, i presenti hanno espresso il loro sostegno a Carlo Piazza come possibile candidato sindaco, sottolineando le sue competenze e la sua capacità di guidare il cambiamento.

Grande partecipazione e forte entusiasmo all'evento di scambio degli auguri per le imminenti festività della sezione Paolo Marazzi di Lecco che si è svolto al ristorante Hemingway, dove quasi cento persone hanno preso parte a un momento di confronto politico vero, sentito e partecipato.

Elezioni 2026, Fontana: "Il centrodestra lecchese converga su Carlo Piazza" - Il presidente di Regione Lombardia a Lecco lunedì sera ospite della sezione Paolo Marazzi per il tradizionale scambio di auguri “Carlo Piazza ha le competenze e le capacità per essere un ottimo sindac ... msn.com

