L'articolo esplora l'eccezionalità di Empoli attraverso le parole di Rebecca Corsi, evidenziando come il terroir, ovvero il connubio di fattori ambientali e culturali, influenzi la qualità di vino, olio e formaggio prodotti in questa regione. Un viaggio tra tradizioni e caratteristiche territoriali che rendono unico il patrimonio gastronomico di Empoli.

© Ultimouomo.com - L'eccezione Empoli raccontata da Rebecca Corsi

Per avere un vino veramente buono, così come un olio o un formaggio, è necessario un insieme di fattori che viene definito terroir, traduzione francese di territorio. Serve un determinato clima, servono specifici vitigni e tecniche, servono insomma componenti naturali e umane in grado di dare al vino, all'olio, al formaggio caratteristiche distintive. E quel terroir, volendo banalizzare, è un marchio di fabbrica che rende unico il prodotto. Per l'Empoli Football Club il territorio è l'elemento fondamentale perché possa continuare a crescere una società calcistica piuttosto unica al mondo. Lo dice anche Rebecca Corsi, che dell'Empoli è vice presidente e amministratore delegato. Ultimouomo.com

