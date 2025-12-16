Lebbra in Romania e Croazia quali rischi corre l’Italia? Ciccozzi | Per il contagio servono contatti stretti e prolungati

Recenti segnalazioni di casi di lebbra in Romania e Croazia riaccendono l’attenzione su questa malattia, considerata ormai rara in Europa. Nonostante i progressi nella medicina, l’Organizzazione Mondiale della Sanità continua a monitorare la diffusione globale, con circa 173mila nuovi casi nel 2024, prevalentemente al di fuori del continente europeo.

Roma, 16 dicembre 2025 – Negli ultimi giorni alcuni casi di lebbra segnalati in Romania e Croazia hanno riportato l’attenzione su una malattia che nell’immaginario collettivo appartiene al passato, ma su cui il monitoraggio sanitario è costante: a livello globale, nel 2024, l’Oms ha segnalato circa 173mila nuovi casi di lebbra, quasi tutti fuori dall’Europa. La lebbra, o morbo di Hansen, è una malattia infettiva cronica di origine batterica: colpisce soprattutto la pelle e i nervi periferici e ha un’evoluzione lenta. A fare chiarezza sui potenziali rischi per l’Italia è Massimo Ciccozzi, epidemiologo del Campus Bio-Medico di Roma, che invita a ridimensionare gli allarmismi: “Sia in Croazia sia in Romania parliamo di segnalazioni comparse dopo trent’anni, nel primo caso, e addirittura 44 anni nel secondo”. Quotidiano.net

