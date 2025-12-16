Dopo molti anni, in Europa si riaccendono i riflettori sulla lebbra, con casi recentemente segnalati in Romania e Croazia. Nonostante l'attenzione, gli esperti rassicurano sulla situazione generale, sottolineando che non c'è motivo di allarme. Ecco cosa sapere sui casi riscontrati e lo stato attuale della malattia nel continente.

© Lapresse.it - Lebbra in Romania e Croazia, Bassetti: “Nessun allarme”

“In Europa, dopo tanti anni, si torna a parlare di lebbra. In Romania e in Croazia infatti sono stati identificati 5 casi di lebbra. La lebbra è tutt’altro che un problema superato. Si tratta di una malattia infettiva diffusa in tutto il mondo, causa di sofferenze, disabilità, stigma ed emarginazione, soprattutto tra le fasce più povere della popolazione, nei paesi in via di sviluppo e non solo. Da secoli, la lebbra, che andrebbe più correttamente chiamata malattia di Hansen, si porta dietro una lunga scia di sofferenze fisiche, psichiche e stigma sociale. Anche nel linguaggio comune, essere ‘lebbrosi’, cioè malati di lebbra, è usato come espressione paradigmatica del massimo grado di emarginazione. Lapresse.it

