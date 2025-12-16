Lebbra in Europa | a Genova uno dei centri di riferimento nazionale per il trattamento

La lebbra, malattia ormai considerata quasi scomparsa in Europa, sta riemergendo con casi confermati in Romania e Croazia. A Genova, uno dei centri di riferimento nazionali, si intensificano gli sforzi per il trattamento e il monitoraggio, evidenziando l'importanza di una risposta sanitaria tempestiva e organizzata contro questa patologia riemersa nel continente.

La lebbra - malattia che ormai sembrava uno spettro d'altri tempi - è tornata in Europa, con casi confermati in Romania e Croazia.Le autorità sanitarie hanno infatti confermato la presenza di alcuni contagi che riguarderebbero cittadini extraeuropei residenti nei due Paesi dell'Europa orientale. Genovatoday.it

lebbra europa genova centriLebbra in Europa: a Genova uno dei centri di riferimento nazionale per il trattamento - Cos'è la lebbra, come si contrae e come si cura: la parola al direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino, Matteo Bassetti ... genovatoday.it

In Europa torna la lebbra, confermati casi in Romania e Croazia - In Romania dopo 40 anni sono stati registrati 2 casi confermati (entrambi cittadini ... tuobenessere.it

