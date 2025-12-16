Leao in dubbio per Napoli-Milan | convocato ma resta cautela

Rafael Leao è convocato per Napoli-Milan, ma la sua presenza resta in dubbio a causa di una cautela ancora in corso. La sua assenza si è fatta sentire, contribuendo al mancato successo contro il Sassuolo. La sfida con il Napoli rappresenta un'occasione importante per il Milan di dimostrare di poter superare le difficoltà senza il suo talento determinante.

© Como1907news.com - Leao in dubbio per Napoli-Milan: convocato, ma resta cautela Il Milan lo ha atteso, sperato, ma senza di lui è tornato a inciampare. Il pareggio interno contro il Sassuolo ha riacceso una sensazione già nota: l’assenza di Rafael Leao pesa, soprattutto quando il livello dell’avversario si abbassa e serve qualcuno capace di rompere l’inerzia. Ora però l’attenzione si sposta su Riad, dove giovedì 18 dicembre i rossoneri sfideranno il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana. La domanda è inevitabile: Leao ci sarà davvero? E soprattutto, in che condizioni? L’infortunio e lo stop forzato. Il problema nasce nel primo tempo del posticipo dell’8 dicembre contro il Torino, vinto dal Milan in rimonta. Como1907news.com Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LEAO TUTTI parte in contropiede 7 calciatori del Napoli Video LEAO TUTTI parte in contropiede 7 calciatori del Napoli Video LEAO TUTTI parte in contropiede 7 calciatori del Napoli Milan, Leao in dubbio per la Supercoppa Italiana: il portoghese a rischio per il Napoli - Rafael Leao continua ad allenarsi a parte ed è a forte rischio per la semifinale di Supercoppa Italiana. msn.com

Probabili formazioni Napoli-Milan di Supercoppa, giocano Gabbia e Lobotka? Le ultime su Lukaku e Leao - Napoli e Milan aprono la Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita: mister Conte non avrà ancora Anguissa, mentre Allegri è privo di Gimenez in atacco. goal.com

Milan: le condizioni degli infortunati Le news https://milanworld.net/threads/leao-e-fofana-ok-gabbia-dubbio-gimenez-out-in-supercoppa.156851 #Milan #Acmilan #Calcio - facebook.com facebook

Al netto degli infortuni (Leao punta alla Supercoppa, Fofana sta bene ma non verrà forzato, Gimenez out), Allegri non pensa al Napoli e contro il Sassuolo schiererà il miglior 11 possibile: spazio dunque ai soliti titolarissimi, con l'unico dubbio in mediana tra x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.