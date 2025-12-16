Le violenze prima del delitto la super teste | Non denunciava per paura di perdere il figlio minore
Un approfondimento sulle violenze precedenti al delitto di Taurisano, con testimonianze e dettagli sulla paura che ha impedito alla vittima di denunciare. Aneta Danielczyk, soprannominata la
TAURISANO – Subiva da tempo di violenze e soprusi, ma Aneta Danielczyk non riusciva a ribellarsi per paura: paura per la propria incolumità, ma soprattutto di perdere il figlio minorenne. È il quadro emerso dalle testimonianze rese davanti alla Corte d’Assise di Lecce, composta dal presidente. Lecceprima.it
