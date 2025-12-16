Le valli di Pesa e Virginio Uno studio dell’Università per valorizzare il paesaggio

Le valli di Pesa e Virginio sono al centro di un nuovo progetto di valorizzazione paesaggistica promosso dall'Università di Firenze. Attraverso una collaborazione con il Dipartimento di Architettura DIDA, l'iniziativa mira a conservare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale di queste zone.

MONTELUPO FIORENTINO "Abbiamo sottoscritto un accordo con il Dipartimento di Architettura DIDA dell’Università di Firenze A per la redazione del Progetto di Paesaggio “Le Valli di Pesa e Virginio“. Il primo che coincide col territorio di un Contratto di Fiume: nove Comuni su due Province". L’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi ha così presentato l’intesa sottoscritta nei giorni scorsi tra il Comune di Montelupo e l’UniFi. Si tratta di uno dei passaggi successivi all’approvazione dello schema di accordo tra Regione Toscana ed i Comuni di Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa e Scandicci per la realizzazione dello studio di fattibilità finalizzato alla redazione del piano progetto di paesaggio Valli di pesa e Virginio con l’obiettivo di tutelare e valorizzare la risorsa idrica e l’ ecosistema dei due corsi d’acqua. Lanazione.it

