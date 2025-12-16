Le università di Milano firmano il protocollo contro la violenza sulle donne | cosa prevede

Diversi atenei milanesi hanno firmato il protocollo “Milano per”, un impegno condiviso contro la violenza sulle donne. L’iniziativa coinvolge università pubbliche e private, tra cui l’Università di Milano, il Politecnico, la Cattolica, la Bocconi, e altre, per promuovere azioni di prevenzione, sensibilizzazione e supporto.

L’università degli Studi di Milano, l’università degli Studi di Milano-Bicocca, il Politecnico di Milano, l’università Cattolica del Sacro Cuore, l’università Bocconi, l’università Iulm, la Humanitas University e l’università Vita-Salute San Raffaele hanno sottoscritto il protocollo “Milano per. Milanotoday.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Le università di Milano firmano il protocollo contro la violenza sulle donne: cosa prevede - Promuoveranno così iniziative di formazione e sensibilizzazione, fra cui l'introduzione di sportelli di ascolto all'interno degli atenei ... milanotoday.it

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca aderisce a "UNITE – Orange The World", la campagna internazionale promossa dalle Nazioni Unite per sensibilizzare contro ogni forma di violenza di genere. Segui gli hashtag #OrangeTheWorld #NoExcuse x.com

