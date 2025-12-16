A Los Angeles, Amanda Seyfried e Sydney Sweeney hanno brillato alla première di

© Iodonna.it - Le protagoniste del nuovo thriller di Paul Feig, "The Housemaid", hanno incantato il pubblico alla première di Los Angeles

A manda Seyfried e Sydney Sweeney lasciano senza fiato con due look da vere dive di Hollywood sul red carpet di The Housemaid a Los Angeles. Dopo il look Miu Miu sfoggiato sul tappeto rosso di New York, Sweeney resta fedele al bianco e alle maxi scollature, spostando però le piume sul fondo dell’abito. Al suo fianco, Seyfried opta per un look rosso fuoco alla Jessica Rabbit. Alla première del film – che arriverà nei cinema il 19 dicembre – si sono uniti anche i co-protagonisti Brandon Sklenar e Indiana Elle, insieme al regista Paul Feig. Amanda Seyfried: carriera e amori. guarda le foto Il look di Sydney Sweeney: bianco, argento e piume da vera showgirl. Iodonna.it

