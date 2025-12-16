Ecco le principali notizie sportive di oggi, 16 dicembre 2025, presentate nelle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport offrono aggiornamenti su eventi, risultati e protagonisti del mondo dello sport, offrendo ai lettori un quadro completo delle ultime novità del giorno.

© Calcionews24.com - Le prime pagine sportive nazionali – 16 dicembre 2025

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e . Calcionews24.com

RASSEGNA STAMPA 14 DICEMBRE 2025. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

Le prime pagine sportive nazionali – 15 dicembre 2025 - Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. lazionews24.com