Le previsioni meteo di oggi 16 dicembre ad Avellino

Le condizioni meteorologiche ad Avellino per il 16 dicembre prevedono una giornata caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi con un aumento delle nuvole in serata. Sono attese deboli piogge, con circa 3mm di precipitazioni nelle prossime ore, che interesseranno principalmente le ore serali.

A Avellino oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero. Avellinotoday.it

Meteo, previsioni meteo Martedì 16 settembre 2025

Meteo, perturbazione in arrivo: temporali sulle isole e neve al Nord. Allerta sull'Italia: ecco dove - Una massiccia perturbazione di origine atlantica è arrivata sulla penisola, portando un brusco peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte del territorio nazionale. leggo.it