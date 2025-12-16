Le porte spalancate a chi predica l' odio

L'imam riveste un ruolo centrale nella comunità musulmana, fungendo da guida spirituale, insegnante e rappresentante. La sua posizione implica responsabilità e rispetto, ma può anche essere fonte di controversie quando le sue parole e azioni si discostano dai valori di pace e tolleranza. Questo articolo approfondisce il significato e le implicazioni della figura dell'imam nel contesto religioso e sociale.

© Liberoquotidiano.it - Le porte spalancate a chi predica l'odio Un imam non è una figura qualsiasi, è il predicatore, il capo religioso dei musulmani, colui che guida la preghiera, insegna il Corano, applica la legge islamica, gestisce la moschea, mantiene i rapporti con lo Stato, è il leader spirituale che dà consiglio ai fedeli e influenza i modelli di comportamento della sua comunità. L’ imam di Torino che ha definito la strage degli ebrei del 7 ottobre come un atto di resistenza, non è un soggetto qualsiasi, non è un tipo che passa per strada la cui parola fila via liscia inosservata, egli non esprime un’opinione tra le tante, le sue parole sono come un precetto, sono la linea che deve seguire un fedele dell’islam. Liberoquotidiano.it Il parroco dell’omelia scherzosa: «Gli astemi non vanno in paradiso», ricoverato in ospedale per... Ha provato ad aprire un varco con il Sottosopra… ma non ci è riuscito. Se vuole andare a Francoforte, porte spalancate!!! - facebook.com facebook Vocalelli su Maignan: “Tare ha spalancato le porte al rinnovo”. Ecco i dettagli dell’offerta #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com