Le pagelle Si salvano in pochi Di Marco senza passo Viola non ancora al top Di Rrapaj l’unico tiro

Le pagelle della partita evidenziano alcuni miglioramenti, ma anche molte criticità. Di Marco senza passo, la Viola ancora lontana dalla forma migliore e Rrapaj l’unico a distinguersi con un tiro decisivo. Anacoura si conferma attento, mentre Zoia mette in mostra un’arma velenosa. La prestazione complessiva è caratterizzata da alti e bassi, con diversi errori che hanno influenzato l’esito del match.

Anacoura 5,5. Attentissimo sul sinistro velenoso di Zoia, ma poi si complica la vita con due controlli di piede davvero imprecisi, rischiando addirittura il rigore nel secondo tempo. Donati 6. Un paio di azioni illuminate che i compagni non riescono a sfruttare al meglio ma è meno brillante del solito nel secondo tempo quando il Ravenna ha bisogno della sua energia per provare a recuperare la gara. Dal 35' st Da Pozzo sv. Esposito 6. Alla fine il Ravenna, in difesa, non rischia praticamente mai e solo un rigore dato dopo la revisione buca la difesa. Nel finale prova anche a spingere ma senza riuscire a far trovare ai suoi il varco giusto.