Le pagelle Prestazione corale altissima con tanti acuti nei reparti
Le pagelle della partita evidenziano una prestazione collettiva di alto livello, con numerosi momenti di eccellenza. Tra i protagonisti spiccano i reparti, con Pozzi che si distingue per interventi decisivi e interventi pronti, contribuendo in modo fondamentale alla buona riuscita della squadra. Un bilancio positivo che sottolinea l'ottima forma del team in questa occasione.
Pozzi 6,5: a metà primo tempo non si fa ingannare da un tiro deviato di Rrapaj e sfodera una parata d’istinto decisiva. Ceccacci 6,5: bene in copertura. Si spinge con costanza anche in avanti. Esce per infortunio. (1’s.t Di Renzo 6,5: roccioso e provvidenziale in spaccata nella ripresa su un’azione pericolosa degli avversari). Primasso 7: dove c’è lui non si passa. Le palle alte le prende tutte lui. Esce vincitore in tanti contrasti. Un po’ meno sicuro con i piedi. Nel primo tempo un suo retropassaggio mette Pozzi in difficoltà. Bove 7: attento dietro. Accompagna bene anche la manovra offensiva. Sport.quotidiano.net
