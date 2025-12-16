Le oltre 20 strade di Monza che saranno più illuminate subito al via i lavori

A Monza sono in corso i lavori di efficientamento dell’illuminazione pubblica, con oltre 20 strade coinvolte. Questa settimana si avvia la terza fase del progetto, volto a migliorare la sicurezza e l’efficienza energetica della rete luminosa cittadina. Gli interventi, già in corso, rappresentano un passo importante per l’ammodernamento delle infrastrutture urbane.

Anche questa settimana proseguono i lavori di efficientamento della rete dell’illuminazione pubblica della città di Monza, arrivati alla terza fase programmata."I tecnici di Acinque Tecnologie - fanno sapere da Palazzo - in accordo con il Comune di Monza, continuano l’attività di dismissione e. Monzatoday.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incidente a Villaricca, lo schianto a 100Kmh diventa virale sui social Video Incidente a Villaricca, lo schianto a 100Kmh diventa virale sui social Video Incidente a Villaricca, lo schianto a 100Kmh diventa virale sui social Le oltre 20 strade di Monza che saranno più illuminate (subito al via i lavori) - Un piano iniziato nelle scorse settimane che ha visto interventi terminati in parte di via Pacinotti, via Edison, via Borgazzi, via Cividale del Friuli, via Benaco, via Teano, via Tronto Friuli, via ... monzatoday.it

Monza rinnova cartelli e strisce. Interessati 30 chilometri di strade - La giunta ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico economica per la sostituzione e il potenziamento della... ilgiorno.it

Marsala: strade del centro al buio da oltre 15 giorni mentre brillano le luci natalizie #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Salvini aveva blaterato che con il suo nuovo codice della strada sarebbe cambiato tutto: più regole, più ordine, più sicurezza. «Basta morti sulle nostre strade», aveva giurato, trasformando ogni conferenza stampa in un sermone sulla prudenza nazionale. Poi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.