Le nuove accuse dei pm | l' intercettazione tra Cuffaro e l' assessore il favore alla moglie del manager e la tangente

Le recenti indagini della Procura svelano nuove accuse di corruzione, con intercettazioni tra Cuffaro e l'assessore regionale Elvira Amata. La richiesta di rinvio a giudizio include anche il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, evidenziando un quadro complesso di illeciti che coinvolgono favori, tangenti e rapporti politici.

C'è l'intercettazione con l'assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, per la quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per corruzione nell'ambito di un'altra inchiesta, quella che coinvolge anche il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. Nuove prove contro Cuffaro, pm depositano intercettazione con l'assessore Amata - La procura deposita nuove intercettazioni e spunta un incontro a casa dell'ex governatore tra Cuffaro e l'assessore al turismo Elvira Amata.

Nuove intercettazioni nell’inchiesta su appalti e nomine: nel mirino Cuffaro, Amata e il manager Caltagirone - Nell’inchiesta sulla sanità siciliana emergono nuove intercettazioni: a casa di Totò Cuffaro, con l’assessora Elvira Amata e il manager Alessandro Caltagirone, si discute della nomina ai vertici dell’ ... newsicilia.it

