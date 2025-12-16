Le mosse dell’Arengo Nuovo percorso ciclopedonale tra centro storico e San Marco
Un nuovo collegamento ciclopedonale tra la frazione di Piagge, il Pianoro di San Marco e il centro storico è pronto a prendere forma grazie ai fondi del Pnrr. L’intervento rappresenta un tassello importante della strategia dell’amministrazione comunale per favorire la mobilità sostenibile, la valorizzazione del territorio e la qualità della vita dei cittadini. L’opera, progettata dall’architetto Anna Rita Vellei e coordinata dall’architetto Roberto Ripani, prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale immerso nella natura, in grado di collegare in maniera sicura e piacevole le frazioni periferiche al centro storico della città. Ilrestodelcarlino.it