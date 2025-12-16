Le Mani Avanti | la magia a cappella all’Altrove Teatro

Le Mani Avanti portano la loro magia a cappella all’Altrove Teatro di Roma con un concerto natalizio tra tradizione e sonorità pop/rock. L’evento, in programma il 20 e 21 dicembre, propone un’affascinante interpretazione delle festività attraverso arrangiamenti vocali coinvolgenti, offrendo un’esperienza unica per il pubblico durante il periodo natalizio.

Cosa: Concerto natalizio tra tradizione e poprock del coro a cappella Le Mani Avanti.. Dove e Quando: Altrove Teatro Studio (Roma), 20 e 21 dicembre.. Perché: Un viaggio sonoro che trasforma la voce umana nell’unico strumento necessario, dai canti classici alle hit di Fiona Apple e Stevie Wonder.. L’inverno romano si accende nuovamente grazie a un appuntamento che, ormai da oltre un lustro, rappresenta una tappa fissa per gli amanti della musica vocale nella Capitale. Torna sul palco dell’Altrove Teatro Studio il progetto “Le Mani Avanti”, un ensemble che ha saputo ridefinire i confini della coralità moderna. 🔗 Leggi su Ezrome.it

#ALTROVEINSCENA ****** Uno dei focus più importanti del coro Le Mani Avanti è legato all’improvvisazione vocale in stile circle singing e vocal summit, nei quali i coristi si cimentano nella costruzione di brani estemporanei, basati su loop vocali e ritmici inve - facebook.com facebook

