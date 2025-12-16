Le luci del Natale da San Pietro ai luoghi di guerra

Le luci del Natale si accendono in piazza San Pietro, simbolo di speranza e unità. Quest'illuminazione si diffonde poi ai luoghi di guerra, portando un messaggio di pace e riconciliazione a livello globale. Un gesto che unisce le persone in un momento di festa e riflessione.

Le luci del Natale si accendono in piazza San Pietro e riflettono, in tutto il mondo, la speranza di pace e riconciliazione. Servizio di Rita Salerno TG2000. Tv2000.it Le luci del Natale da San Pietro ai luoghi di guerra La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Albero di Natale e presepe inaugurati a Piazza San Pietro, trionfo di luci e artigianato: l'abete rosso dall'Alto Adige e le statuine da Salerno VIDEO - Si è tenuta a Piazza San Pietro l'accensione dell'albero di Natale del Vaticano e l'inaugurazione del presepe. ilgazzettino.it Luci accese a San Pietro per l'albero altoatesino - La pianta, alta 27 metri, arriva dai boschi della val d'Ultimo. rainews.it

