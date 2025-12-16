Le incantevoli lezioni di bellezza di Jane Austen a 250 anni dalla nascita

A 250 anni dalla nascita di Jane Austen, celebriamo le sue lezioni di eleganza e raffinatezza. Nel suo unico ritratto conosciuto, emergono dettagli che riflettono il suo spirito e il suo stile, offrendo uno sguardo intimo sulla sua personalità e sull'epoca in cui visse.

© Amica.it - Le incantevoli lezioni di bellezza di Jane Austen, a 250 anni dalla nascita Nell' unico ritratto che è giunto fino a noi, si capisce molto di Jane Austen. Il viso è tondo, le labbra sottili, la testa è avvolta da una cuffia e qualche riccio fuoriesce, formando una frangia che incornicia il viso. Un elemento iconico della sua acconciatura che nell'epoca contemporanea (delle estetiche nate su TikTok), si rivaluta. A 250 anni dalla nascita della scrittrice britannica – venuta al mondo il 16 dicembre 1775 a Steventon, piccolo villaggio nell'Hampshire, nell'Inghilterra meridionale – il beauty look della scrittrice britannica diventa una moda da seguire e replicare su di sé.

