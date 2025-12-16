Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 16 dicembre 2025
Stasera, 16 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1, torna Le Iene Show, il celebre programma di inchieste, servizi e scherzi condotto da Veronica Gentili. Un appuntamento imperdibile che offre approfondimenti, interviste esclusive e momenti di intrattenimento, mantenendo vivo il suo stile inconfondibile di denuncia sociale e divertimento.
Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 16 dicembre. Questa sera, martedì 16 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 16 dicembre. Anticipazioni. Tra gli ospiti in studio: Emis Killa, Topo Gigio e Senza Cri, la giovane cantante il cui vero nome è Cristiana Carella. Nella puntata: Dopo tredici anni, sul caso della morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, cambia ufficialmente la parola chiave: non più suicidio, ma omicidio. Tpi.it
