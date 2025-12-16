Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 16 dicembre 2025

Stasera, 16 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1, torna Le Iene Show, il celebre programma di inchieste, servizi e scherzi condotto da Veronica Gentili. Un appuntamento imperdibile che offre approfondimenti, interviste esclusive e momenti di intrattenimento, mantenendo vivo il suo stile inconfondibile di denuncia sociale e divertimento.

© Tpi.it - Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 16 dicembre 2025 Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 16 dicembre. Questa sera, martedì 16 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 16 dicembre. Anticipazioni. Tra gli ospiti in studio: Emis Killa, Topo Gigio e Senza Cri, la giovane cantante il cui vero nome è Cristiana Carella. Nella puntata: Dopo tredici anni, sul caso della morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, cambia ufficialmente la parola chiave: non più suicidio, ma omicidio. Tpi.it La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Le iene show puntata 28 febbraio anticipazioni servizi Video Le iene show puntata 28 febbraio anticipazioni servizi Video Le iene show puntata 28 febbraio anticipazioni servizi Anticipazioni Le Iene Show 16 dicembre 2025 - Questa sera, martedì 16 dicembre 2025, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata della corrente stagione de Le Iene Show. msn.com

Le Iene, temi e anticipazioni del 16 dicembre: nuova svolta nel caso David Rossi, malasanità e le truffe del trading online - Torna questa sera, martedì 16 dicembre alle ore 21:15, il consueto appuntamento con “Le Iene”. ilmessaggero.it

Le inchieste e gli approfondimenti de “Le Iene” vi aspettano in prima serata su #Italia1! - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.