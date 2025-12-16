Le Iene concludono la loro stagione con una puntata speciale, trasmessa questa sera, martedì 16 dicembre, in prima serata su Italia 1. Veronica Gentili e Max Angioni tornano sul palco per l'ultima volta quest’anno, offrendo ai telespettatori nuovi contenuti e ospiti, tra cui Emis Killa e Topo Gigio.

© Davidemaggio.it - Le Iene chiudono l’anno con Emis Killa e Topo Gigio

Veronica Gentili e Max Angioni tornano questa sera, martedì 16 dicembre, con l’ultima puntata stagionale de Le Iene, in onda in prima serata su Italia 1. In questo ultimo appuntamento del 2025 saranno attesi in studio Emis Killa, Topo Gigio e Senza Cri, la giovane cantante il cui vero nome è Cristiana Carella. Le anticipazioni del 16 dicembre 2025. Il caso David Rossi. Dopo tredici anni, sul caso della morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, cambia ufficialmente la parola chiave: non più suicidio, ma omicidio. Una svolta definita “storica” dalla famiglia che arriva dopo anni di battaglie, perizie contestate e richieste rimaste senza risposta. Davidemaggio.it

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Le Iene - Il monologo di Emis Killa

Video Le Iene - Il monologo di Emis Killa Video Le Iene - Il monologo di Emis Killa

Le Iene chiudono l’anno con Emis Killa e Topo Gigio - Le Iene: Gentili e Angioni tornano su Italia 1 con Emis Killa, Topo Gigio e Senza Cri. davidemaggio.it