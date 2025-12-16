Le Iene chiudono l’anno con Emis Killa e Topo Gigio
Le Iene concludono la loro stagione con una puntata speciale, trasmessa questa sera, martedì 16 dicembre, in prima serata su Italia 1. Veronica Gentili e Max Angioni tornano sul palco per l'ultima volta quest’anno, offrendo ai telespettatori nuovi contenuti e ospiti, tra cui Emis Killa e Topo Gigio.
Veronica Gentili e Max Angioni tornano questa sera, martedì 16 dicembre, con l’ultima puntata stagionale de Le Iene, in onda in prima serata su Italia 1. In questo ultimo appuntamento del 2025 saranno attesi in studio Emis Killa, Topo Gigio e Senza Cri, la giovane cantante il cui vero nome è Cristiana Carella. Le anticipazioni del 16 dicembre 2025. Il caso David Rossi. Dopo tredici anni, sul caso della morte di David Rossi, ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, cambia ufficialmente la parola chiave: non più suicidio, ma omicidio. Una svolta definita “storica” dalla famiglia che arriva dopo anni di battaglie, perizie contestate e richieste rimaste senza risposta. Davidemaggio.it
Le Iene - Il monologo di Emis Killa
Le Iene chiudono l’anno con Emis Killa e Topo Gigio - Le Iene: Gentili e Angioni tornano su Italia 1 con Emis Killa, Topo Gigio e Senza Cri. davidemaggio.it
Se ne parlerà in un’inchiesta de Le Iene in onda domani sera, 9 dicembre, su Italia 1 - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.