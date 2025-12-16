Le garanzie simil-Nato per l' Ucraina una forza multinazionale e l' adesione all' Unione europea | cosa si è deciso a Berlino

A Berlino si sono conclusi i negoziati riguardanti le garanzie simil-Nato per l'Ucraina, la creazione di una forza multinazionale e l'adesione all'Unione Europea. La diplomazia europea manifesta un cauto ottimismo, segnando un passo importante nelle relazioni internazionali e nelle prospettive di sicurezza dell'Ucraina.

Con la conclusione dei negoziati di Berlino si respira un "cauto ottimismo" nella diplomazia europea. I leader occidentali hanno trovato un'intesa sulle garanzie di sicurezza da assicurare all'Ucraina in caso di un nuovo attacco e sul sostegno economico al Paese, sebbene il capitolo degli asset.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che l’Ucraina è disposta a rinunciare ad entrare nella Nato, a patto che Stati Uniti e gli altri stati europei forniscano delle «garanzie di sicurezza». «Oggi le garanzie di sicurezza tra Ucraina e Usa, simili - facebook.com facebook

Kiev: un milione di utenze senza elettricità dopo gli attacchi russi. Mediazione Usa, la Bielorussia libera 123 prigionieri. Axios: Casa Bianca favorevole a un referendum sul Donbas, disponibile a garanzie simili all'art. 5 Nato. Tutti gli aggiornamenti x.com