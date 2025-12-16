Le garanzie simil-Nato per l' Ucraina una forza multinazionale e l' adesione all' Unione europea | cosa si è deciso a Berlino

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Berlino si sono conclusi i negoziati riguardanti le garanzie simil-Nato per l'Ucraina, la creazione di una forza multinazionale e l'adesione all'Unione Europea. La diplomazia europea manifesta un cauto ottimismo, segnando un passo importante nelle relazioni internazionali e nelle prospettive di sicurezza dell'Ucraina.

le garanzie simil nato per l ucraina una forza multinazionale e l adesione all unione europea cosa si 232 deciso a berlino

© Today.it - Le garanzie simil-Nato per l'Ucraina, una forza "multinazionale" e l'adesione all'Unione europea: cosa si è deciso a Berlino

Con la conclusione dei negoziati di Berlino si respira un "cauto ottimismo" nella diplomazia europea. I leader occidentali hanno trovato un'intesa sulle garanzie di sicurezza da assicurare all'Ucraina in caso di un nuovo attacco e sul sostegno economico al Paese, sebbene il capitolo degli asset. Today.it

António Costa: Accelerare su garanzie di sicurezza simili alla Nato per l'Ucraina

Video António Costa: Accelerare su garanzie di sicurezza simili alla Nato per l'Ucraina

garanzie simil nato ucrainaUcraina, ecco «il nuovo piano di pace»: dai territori alle garanzie simili all'art. 5 della Nato. «Prevista una zona demilitarizzata» - Garanzie di sicurezza, la ricostruzione guidata da Usa e Europa, il ruolo dell'Ue e quello della Russia. ilmessaggero.it

garanzie simil nato ucrainaVertice di Berlino, l'offerta Usa per Kiev: garanzie simil-Nato e una forza multinazionale europea - Witkoff e Kushner: «La proposta non è per sempre» DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE BERLINO - msn.com