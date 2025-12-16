Le Funicolari di Montesanto e Mergellina oggi chiudono prima alle 14 | sorpresa per gli utenti

Le Funicolari di Montesanto e Mergellina chiudono anticipatamente alle 14, sorpresa per gli utenti. L'annuncio è stato comunicato questa mattina da Anm, la società gestore, mentre le funicolari di Chiaia e Centrale continuano a funzionare regolarmente. La decisione ha suscitato alcune reazioni tra i pendolari e gli abitanti della zona.

L'annuncio è arrivato nella mattinata odierna da Anm, la società che gestisce il servizio. Regolare, invece, il servizio delle Funicolari di Chiaia e Centrale. Fanpage.it Funicolare di Napoli Montesanto public transport Italy #shorts #tourism #napoli #transport Le Funicolari di Montesanto e Mergellina oggi chiudono prima, alle 14: sorpresa per gli utenti - L’annuncio è arrivato nella mattinata odierna da Anm, la società che gestisce il servizio. fanpage.it

Sciopero di 24 ore, a Napoli sospese metro Linea 1 e funicolari di Montesanto e Mergellina - Sospesa l’intera tratta della Linea 1 e le funicolari di Montesanto e Mergellina. fanpage.it

Il corteo ha raggiunto piazza Municipio, dove ci saranno gli interventi dal palco. In mattinata cancellati alcuni treni e stop alla linea 1 della Metro e alle funicolari di Montesanto e Mergellina - facebook.com facebook