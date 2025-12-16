Le foto della pavoncella tra gli uccelli limicoli più belli d'Italia | è il momento migliore per vederla

La pavoncella è uno degli uccelli limicoli più affascinanti d'Italia, noto per il suo piumaggio iridescente e vivace. Durante le stagioni di migrazione e riproduzione, offre agli appassionati di birdwatching occasioni uniche per ammirarla nel suo habitat naturale. Questo articolo esplora le caratteristiche di questa splendida specie e il periodo migliore per osservarla.

La pavoncella è un bellissimo uccello limicolo con un piumaggio iridescente che alterna diversi colori, dal verde metallico al bianco. Il suo nome è un richiamo al più noto pavone. In questi mesi d'inverno è possibile vederne in Italia storni con centinaia di esemplari. Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrarle e fotografarle varie volte. Fanpage.it

