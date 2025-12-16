Le festività all’insegna del gospel

Quest’anno il Teatro delle Muse di Ancona si prepara a celebrare le festività con due grandi concerti gospel, offrendo al pubblico un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. L’evento promette di portare l’atmosfera delle celebrazioni natalizie a un livello superiore, unendo musica e spiritualità in un’occasione da non perdere.

Quest’anno il gospel raddoppia al Teatro delle Muse di Ancona. Due, infatti, i grandi concerti previsti. Martedì 23 (ore 21-30) Ancona Jazz propone il tradizionale appuntamento dell’antivigilia di Natale, che avrà come protagonista il Christmas Gospel Explosion Choir, proveniente dalla Florida. Sabato 27 (ore 21) toccherà al Dream Gospel Choir, che rappresenta una delle realtà più autentiche e apprezzate della nuova scena gospel di Harlem. Il concerto di Ancona Jazz ogni anno riscuote grandissimo successo, tanto che il sold-out è quasi una certezza. A esibirsi è una formazione top, che nasce come evoluzione del Perfect Harmony, family group creato nel 1992 da Jennifer Ingram con le talentuose figlie Nicole e Chrystal, ispirate da ensemble femminili come le Clark Sisters, The Pace Sisters En Vogue, SWV, Mary Mary e altri. Ilrestodelcarlino.it