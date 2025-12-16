© Lanazione.it - Le favole sotto l’albero. Libro in regalo ai lettori sabato con "La Nazione"

"La Nazione" fa un dono speciale ai propri lettori da leggere sotto l’albero di Natale e in famiglia: il prossimo 20 dicembre il libro di fiabe ‘L’orologio del tempo e altri racconti’ (edito Pacini) uscirà nelle edicole di Pisa e provincia in abbinamento gratuito con il nostro quotidiano (è consigliata la prenotazione). Si tratta del nono volume della collana ‘A Marianeve’, dedicata alla piccola scomparsa troppo presto. Come ogni anno, l’ex maestra Daniela Marazzini, in arte Nonna Lela, si è prodigata a realizzare una raccolta di fiabe e storie per i più piccoli, accompagnate dalle giocose illustrazioni a matita dell’artista labronico Fabio Leonardi. Lanazione.it

Il Gigante Buono - Racconto per Bambini - Fiaba - Favola in italiano

Le favole sotto l’albero. Libro in regalo ai lettori sabato con "La Nazione" - Il 9° volume di racconti di nonna Lela per la collana "Marianeve", Pacini editore "Un bel traguardo, grazie a tanti sostenitori, con storie che parlano di amicizia". lanazione.it