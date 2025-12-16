Le famiglie devono essere pronte a mandare i loro figli in guerra contro la Russia | le parole del capo di Stato maggiore britannico

Il capo di Stato maggiore britannico ha dichiarato che le famiglie devono essere pronte a inviare i propri figli in guerra contro la Russia, evidenziando la necessità di prepararsi al conflitto imminente. Le sue parole sottolineano l'allerta crescente e le tensioni geopolitiche in atto, sollevando interrogativi sulla sicurezza e il ruolo delle nazioni coinvolte.

© Ilfattoquotidiano.it - "Le famiglie devono essere pronte a mandare i loro figli in guerra contro la Russia": le parole del capo di Stato maggiore britannico È necessario prepararsi al conflitto e per questo "le famiglie devono essere pronte a mandare i loro figli e le loro figlie in guerra contro la Russia ". A pronunciare queste parole è stato il capo di Stato maggiore della Difesa britannico, Richard Knighton, intervenendo lunedì sera a un evento del Royal United Services Institute a Westminster. Mentre l'Europa spinge sul riarmo il vertice militare del Regno Unito vuole mobilitare la popolazione: "più persone" devono essere pronte a imbracciare le armi per proteggere il Paese. Precisa che le possibilità di un attacco russo diretto sul suolo britannico restano remote ma rilancia: ciò "non significa che le probabilità siano pari a zero".

Gran Bretagna, l'allarme sulla minaccia russa: «Dobbiamo essere pronti a mandare nostri figli in guerra»

Russia: Londra, 'dobbiamo essere pronti a mandare nostri figli in guerra'

