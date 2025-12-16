Le disuguaglianze sociali sono in aumento la crescita sia più sostenibile e duratura

Al termine del 2025, l’Italia si trova ancora a fronteggiare un fenomeno che perdura nel tempo: l’aumento delle disuguaglianze sociali. Questa realtà, tanto antica quanto attuale, solleva importanti riflessioni sulla sostenibilità e sulla crescita del Paese, sottolineando la necessità di strategie efficaci per affrontare e ridurre le disparità sociali.

Al termine del 2025, l’Italia si trova ancora a fare i conti con un tema tanto antico quanto attuale: l’aumento delle disuguaglianze sociali. Una contraddizione che, come ha sottolineato Elisabetta Polentini, commercialista e revisore legale dell’Odcec di Roma, «resta sconfortante, nonostante secoli di progresso, ma è necessario continuare ad affrontarla con lucidità». Polentini ha ricordato come la nostra Costituzione assegni allo Stato un ruolo attivo nel rimuovere gli ostacoli economici e sociali, garantendo diritti e redistribuzione delle risorse. La crescita, secondo la professionista, non può essere un obiettivo isolato, ma deve tradursi in sviluppo sostenibile e duraturo, capace di includere e non di accentuare i divari. Ilgiornale.it

È SVILUPPO SE AUMENTA LA DISUGUAGLIANZA?

