Le condoglianze di Trump per la morte di Rob Reiner sono l’ennesimo exploit di un leader senza empatia

Le recenti condoglianze di Donald Trump per la scomparsa di Rob Reiner hanno suscitato reazioni e riflessioni sul suo stile comunicativo. La perdita del regista e di sua moglie ha colpito profondamente il mondo dello spettacolo e il pubblico, evidenziando ancora una volta le dinamiche emotive e le polemiche che circondano la figura dell'ex presidente.

Il mondo del cinema, delle serie TV e l'opinione pubblica in generale sono sconvolti per la morte improvvisa del regista Rob Reiner e di sua moglie, Michele Singer, trovati senza vita nella loro abitazione di Hollywood. Sui corpi di entrambi la polizia ha rinvenuto evidenti ferite da accoltellamento e, nelle ultime ore, il cerchio si sta stringendo intorno al figlio Nick. Attori e celebrità che hanno lavorato con la coppia, o che hanno conosciuto personalmente i due coniugi, stanno esprimendo il loro cordoglio per l'accaduto, rendendo omaggio alla carriera del cineasta statunitense. Anche Donald Trump -come al solito- ha voluto dire la sua, ma le sue parole hanno scatenato l'ira degli utenti.

Rob Reiner e le inopportune condoglianze di Donald Trump: "È morto per la rabbia causata dalla sua ossessione per Trump" - Donald Trump commenta la scomparsa di Rob Reiner e di sua moglie Michele con un post irrisorio, nel quale sostiene che il regista è morto a causa della rabbia che ha scatenato con il suo odio immotiva ... comingsoon.it

Nelle sue condoglianze per la morte di Rob Reiner, Donald Trump ha detto che il noto regista potrebbe essere stato ucciso per essere stato un suo oppositore: una tesi senza alcun fondamento, e pure un po' crudele - facebook.com facebook

Le orrende condoglianze di Donald Trump per la morte di Rob Reiner x.com

