Le colonne sonore di Morricone tornano a vivere a Cinecittà World

Domenica 28 dicembre, alle 19, Cinecittà World apre le porte a We All Love Ennio Morricone, uno spettacolo che unisce teatro e concerto per riportare dal vivo le musiche più amate del Maestro Ennio Morricone, nel segno di arrangiamenti e orchestrazioni scritti o approvati da lui. Un concerto-teatro nato da un’idea precisa Alla radice di . Sbircialanotizia.it

