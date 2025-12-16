Le celebrazioni del Vescovo Cipolla nel periodo prenatalizio e nel tempo di Natale

Nel periodo prenatalizio e natalizio, il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, partecipa a diverse celebrazioni religiose. Le sue iniziative includono messe dedicate ai malati e al personale ospedaliero, offrendo un momento di riflessione e solidarietà in vista delle festività. Questi eventi rappresentano un’occasione di condivisione e spiritualità per la comunità.

Nella prossimità del Natale del Signore il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, celebrerà la santa messa per i malati e il personale ospedaliero mercoledì 17 dicembre alle ore 12 nella cappella dell’ospedale Sant’Antonio di Padova; venerdì 19 dicembre alle ore 16 nella cappella del. Padovaoggi.it

