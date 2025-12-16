Le borse di seconda mano più richieste nel 2025 e quelle su cui investire nel 2026

Nel 2025, le borse di seconda mano stanno conquistando un ruolo sempre più rilevante, diventando non solo simbolo di eleganza ma anche un'opportunità di investimento. Questo fenomeno riflette un nuovo approccio al lusso, dove l'acquisto e la rivendita di borse di alta qualità rappresentano trend di mercato in crescita, con uno sguardo rivolto anche al 2026.

I sogni son desideri, ma anche investimenti. Mai come nel 2025 le borse di lusso sono al centro di un discorso che va oltre lo stile. I dati del resale globale mostrano come alcune it bag non solo resistano alle stagioni, ma aumentino di valore con il passare del tempo. Hermès resta il marchio di punta con il maggior numero di accessorio second-hand venduti. Mentre The Row e Miu Miu emergono come nuovi casi studio. Va all’asta la Birkin Voyageur, la borsa decorata a mano da Jane Birkin X Gli acquisti di lusso diventano sempre meno impulsivi e più pianificati, con nuovi fattori che entrano in gioco come la capacità di mantenere (o aumentare) il valore, la disponibilità limitata e il potenziale di rivendita. Iodonna.it

