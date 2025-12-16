Le autorità australiane hanno individuato un video riconducibile alla propaganda dello Stato Islamico durante un'operazione di polizia nel Nuovo Galles del Sud. L'indagine, ancora in corso, si concentra sulla possibile connessione tra il materiale e un recente attacco a Sydney, sollevando preoccupazioni sulla minaccia terroristica nel paese.

© Ilgiornale.it - Le armi, la propaganda jihadista, l'attacco. Spunta un video dei killer di Sydney

Le autorità australiane hanno confermato il ritrovamento di un video riconducibile allo stile della propaganda dello Stato Islamico nel corso di una recente indagine condotta dalla polizia del Nuovo Galles del Sud. La scoperta ha riacceso l’attenzione sul fenomeno della radicalizzazione jihadista in Australia, pur in assenza, al momento, di indicazioni su una minaccia immediata. Secondo quanto riferito da fonti investigative citate dai media, il filmato presenta caratteristiche visive e narrative tipiche dei prodotti propagandistici utilizzati negli anni dall’ISIS per diffondere la propria ideologia. Ilgiornale.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Soldats d'Allah - Six mois au cœur dune cellule djihadiste

Europa nel mirino: maxi-operazione contro la propaganda jihadista e rete di armi per Hamas - Perquisizioni in Germania, Svizzera e Austria colpiscono un circuito online frequentato da giovanissimi, mentre a nord del Paese emergono nuovi arresti legati al traffico di armi destinato a Hamas. panorama.it

Propaganda jihadista in carcere a Torino - I poliziotti della Digos di Torino, insieme al Nucleo investigativo centrale e regionale della Polizia penitenziaria, con il coordinamento della Direzione centrale della Polizia di prevenzione, hanno ... poliziadistato.it

PREFABBRICATI NO, ARMI SÌ: CHE SCHIFO. Fatele vedere al mondo intero queste immagini. Giorgia Meloni dovevi proiettarle ad Atreju. La narrazione farlocca è solo propaganda. Facile sfilare tra i padiglioni dell'ipocrisia del benessere made in Italy, mentre - facebook.com facebook

Una disgustosa strumentalizzazione da parte della Meloni di un leader 90enne per fare propaganda. Mentre il suo governo ad Israele vende armi per uccidere i palestinesi, si oppone ad un Stato palestinese, e attacca il tribunale dell’Aja per il mandato d’arres x.com