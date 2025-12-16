Le 10 parole più cercate nel 2025 Sinner e Papa Francesco in testa | la classifica
Ecco le dieci parole più cercate nel 2025, un anno ricco di eventi e tendenze. Dallo sport alla musica, dallo spettacolo al true crime, questa classifica riflette le tematiche più discusse e condivise online, con protagonisti come Sinner e Papa Francesco. Un modo per condensare in un click le principali sfide e passioni di un anno che si sta per concludere.
Dieci parole per raccontare il 2025, o almeno per ‘condensarlo’ in un clic. Secondo Wikipedia, l’anno che sta per concludersi è stato nel segno dello sport – e in particolare del tennis – ma anche della musica, dello spettacolo, del true crime e della spiritualità. Wikimedia Italia, l’Associazione che promuove la conoscenza libera attraverso l’enciclopedia più famosa al mondo, ha svelato le ricerche sul web degli ultimi dodici mesi. Da Jannik Sinner a Papa Giovanni Paolo II: le 10 parole più cercate nel 2025. Il tennis è in cima alle curiosità del Paese: l’orgoglio nazionale Jannik Sinner – che per il terzo anno di fila è il giocatore preferito dai tifosi – conquista anche la vetta della classifica delle 10 voci più visitate su Wikipedia in italiano nel 2025. Lapresse.it
